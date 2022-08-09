Руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате взрывов в Новофёдоровке погиб один человек.
"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", — подчеркнул глава российского региона.
По информации чиновника, ситуация в республике находится под контролем. Политик напомнил, что власти не стали организовывать эвакуацию района после происшествия. В данный момент специалисты анализируют место взрывов и устанавливают размер ущерба, отметил Аксёнов.
Ранее министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил о пяти пострадавших, среди которых есть ребёнок. Их доставили в больницу, сказал руководитель ведомства.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.