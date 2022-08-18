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Верховный суд призвал реже заключать подозреваемых под стражу

Общество

Российские следственные органы слишком часто заключают обвиняемых под стражу, решил Верховный суд РФ. Там призвали правоохранителей относиться к подозреваемым либеральнее.

Верховный суд призвал реже заключать подозреваемых под стражу

В мае 2022 года официальный представитель ФСИН Игорь Вединяпин сообщил, что четверть следственных изоляторов в России переполнена. В настоящее время ситуация несколько выправилась, отметил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев. Он связывает это с тем, что прокуроров лишили права избирать арест в виде меры пресечения без решения суда.

Лебедев уверен, что если более широко будут применяться меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, правовая защищенность подозреваемых и обвиняемых только усилится, сообщает портал newizv.ru.

Также глава Верховного суда посчитал недопустимыми отказы в снятии судимости, которые основаны на тяжести совершенного преступления, наличии судимостей в прошлом или не желание обвиняемого признавать собственную вину.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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