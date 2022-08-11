Адвокат Карабанов: законодательство РФ позволяет сажать маньяка на 10 суток

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов 9 августа был арестован на 10 суток за "несоблюдение административных требований". Подобных преступников надо контролировать жёстче, но для этого придётся менять законодательство, считает адвокат Александр Карабанов.

Преступник, который около четырёх лет удерживал в собственном подвале двух похищенных девушек, издевался и насиловал их, в 2021 году вышел на свободу после 17 лет заключения. В настоящее время он проживает в родном городе и находится под надзором правоохранителей.

Как стало известно, некоторое время назад Мохов не ночевал дома, что является грубым нарушением его режима. Стоит учитывать, за какое преступление отбывал наказание находящийся под надзором преступник, уверен кандидат юридических наук, глава Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры". В отношении насильников любое нарушение режима должно наказываться строже.

К сожалению, отметил юрист, в Российской Федерации недостаточно хорошо поставлена профилактическая работа, направленная на защиту граждан, сообщает Общественная Служба Новостей. Но для этого нужна общественная инициатива, которая позволит депутатам Госдумы внести изменения в административной или уголовной статьи, резюмировал Карабанов.