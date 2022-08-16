Успенская о новой ведущей шоу "Голос" Гузеевой: "Она везде пройдёт"

Певица Любовь Успенская в восторге от того, что ведущей шоу "Голос" станет Лариса Гузеева. Исполнительница в беседе с Pravda.Ru отметила, что Гузеева сделает шоу интересным.

Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу, а на вакантное место пригласили ведущую шоу "Давай поженимся" Ларису Гузееву. Королева русского шансона убеждена, что это очень хорошая идея.

"Она везде подойдет. Она где не берётся, у нее всегда успех, она делает любое шоу. Во-первых, она не глупая, она импровизатор такой, ей не надо сценарий писать. Это такой человек, который может любое шоу сделать рейтинговым", — выразила своё мнение Успенская.

На Николая Цискаридзе, сменившего Максима Галкина в шоу "Сегодня вечером", сыпались нападки, так как люди в штыки воспринимают всякие новшества. Успенская не сомневается, что зрители быстро привыкнут к перестановкам.

"То же самое было и с Малаховым, когда он ушел на "Россию". Потом Борисов заменил. И уже забыли, что был Малахов. Дело в том, что это не те люди, которые делают программу. Но Цискаридзе может очень хорошо вписаться. Он умный. Он умеет говорить. Он серьезный профессионал. Я ему сказала, когда к нему пришла на программу: "Коленька, скажи мне, ты как так? Ты великий танцор, великий балерун, всемирно известный, вдруг ты стал ведущим. А если я певица и вдруг стану балериной?" Он посмеялся", — рассказала певица.

Успенская считает, что шоу "Голос" благодаря участию Гузеевой станет ещё более динамичным и весёлым.

"Она будет говорить правду. Она в этом плане очень крутая. Она очень чувствует музыку и всё, потому что она любит меня. Если она любит меня, она уже любит музыку. Поэтому давайте её, Лариску нашу. Я лично за. Я уверена, что она сделает программу", — поделилась своей точкой зрения исполнительница хита "Кабриолет".