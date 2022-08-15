Эксперт перечислил плюсы самозанятости: низкие налоги и никаких рисков

Специалист ЮKassa Никита Савельев рассказал о преимуществах режима самозанятости.

Он отметил, что самозанятые платят низкие налоги и не несут никаких рисков.

"Ставка налога на профессиональный доход (НПД), который платят самозанятые, составляет 4% при расчётах с физическими лицами и 6% — при расчётах с компаниями или индивидуальными предпринимателями", — объяснил эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал инициативу Минфина обложить налогом россиян за рубежом.

Савельев подчеркнул, что НПД начисляется только тогда, когда есть доход.

"Такой налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года. Его разработали для граждан и ИП, которые ведут небольшой бизнес своими силами, то есть без работодателя и наёмных сотрудников. Например, сдают жильё в аренду, оказывают услуги (репетиторы, сантехники, мастера по маникюру)", — цитирует слова специалиста Om1.ru.

Самозанятые, по словам Савельева, могут не переживать о возможных штрафах за незаконную предпринимательскую деятельность. Официальный доход поможет также оформить кредиты или ипотеку.