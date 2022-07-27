Экономист об идее ввести налог для россиян за рубежом: "Форма справедливости"

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу Минфина обложить налогом россиян за рубежом.

Ордов считает, что, выдвигая данную идею, Минфин РФ преследует сразу несколько целей. В первую очередь экономисты стараются пополнить доходы бюджета. Он обращает внимание на то, что многие фрилансеры почему-то уплачивают налоги не в России.

"Так что это некая форма определенной справедливости и ответа на текущие политические ситуации, связанные с дружественными или недружественными странами. С неким развитием цифровых технологий, фрилансерства, самозанятых и всех прочих дел такая необходимость организации налогового администрирования требует внимательного отношения к этим гражданам тоже", — объяснил эксперт.

Он отметил, что на практике реализовать подобную инициативу будет непросто, так как некоторые граждане физически находятся вне территории Российской Федерации.

"Для тех лиц, которые всё-таки связывают свою коммерческую деятельность и доходы с той или иной деятельностью на территории Российской Федерации, не физически находясь, а де факто, осуществляя коммерческую предпринимательскую деятельность в экономической зоне интересов России, то есть, я думаю, отследить, увидеть это всё будет не так сложно", — выразил свою точку зрения Ордов.

Экономист напомнил, что в России существует очень комфортные условия для самозанятых, которые работают по упрощённой системе налогообложения.