Минфин предложил ввести "налог на эмиграцию"

В Министерстве финансов РФ выступили с инициативой ввести особый налог для эмигрировавших граждан России.

Представители Минфина России считают целесообразным увеличить налоговые выплаты для тех россиян, которые уехали за рубеж, но им перечисляют зарплату из России. Такая схема актуальна для сотрудников, которые работают "на удалёнке".

Предложение состоит в том, чтобы увеличить сумму взыскания налога с тех работников, которые являются налоговыми резидентами РФ.

Если гражданин РФ находится вне России более 183 дней в году, то НДФЛ может увеличиться до 30%.

Ранее Минфин РФ пересчитал компании под санкциями для засекречивания данных.