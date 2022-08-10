48% пользователей Рунета считают себя достаточно грамотными в интернет-финансах

Социальная сеть "Одноклассники" при содействии сервиса "Сравни" провела исследование для выявления уровня финансовой грамотности россиян в Интернете.

Почти половина опрошенных — 48% — оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний. В начале изучения этой науки находятся 23% респондентов, вообще "не в теме" — 19% опрошенных, в то время как "хорошо подкованными" в области интернет-финансов считают себя 10% пользователей.

Большая часть опрошенных узнают секреты и хитрости обращения с финансами из разговоров с близкими и друзьями (28%), а также материалов из интернета (также 28%), у блогеров и из постов в соцсетях (26%). Повышать свою финансовую грамотность при помощи специальных курсов готовы лишь 6% пользователей, в то время как почти треть респондентов (31%) никак не пытаются улучшить свои знания в этой области.

Многие пользователи в курсе того, как защититься от мошенников в интернете. Подавляющее большинство (63%) знает, что не нужно вводить данные своей банковской карты, если есть хоть какие-то сомнения в надёжности ресурса, половина респондентов (51%) рекомендует не отвечать незнакомым "менеджерам" и "агентам" в интернете, убедиться в защищённости сайта советуют 39% человек, и том, что ресурс, с которого вы собираетесь скачать что-то, является официальным сайтом — 36%. Не забывать про антивирус советуют 29% пользователей, а ещё 21% респондентов считает, что лучше вообще отказаться от покупок в интернете.

"Мы в ОК постоянно заботимся о безопасности наших пользователей и напоминаем, что не нужно сообщать никому, даже родственникам и друзьям, свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться мошенники. Не следует также доверять незнакомцам в интернете, даже если ситуация выглядит срочной. Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети или сотрудников банка. Если сотрудник банка первый звонит и сообщает о подозрительном платеже с карты, нужно положить трубку, а потом перезвонить в службу поддержки, который можно найти на официальном сайте банка, и уточнить информацию о списании денег", — советует Александра Сватикова, эксперт по информационной безопасности в Одноклассниках.