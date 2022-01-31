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Автор Ирина Гусакова

Азы финансовой грамотности за 5 минут

Общество » Практика

Финансы стали главным фактором современной комфортной жизни. При этом финансовая система за последние десятилетия весьма усложнилась, что потребовало у всех без исключения освоить как минимум азы финансовой грамотности. Оказывается очень многие вопросы можно упростить, используя современные гаджеты, финансовые продукты и особые технологии. О том, как научиться контролировать свои траты, рассказал в интервью Pravda.Ru д.э.н., заведующий кафедрой "Финансовые рынки" РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Финансы. Деньги

Какие есть подводные камни маркетинга

Даже те, кто может финансово себе позволить излишества, все равно нуждаются в планировании максимальной суммы, которую можно потратить в "собственное удовольствие". Контролировать свои расходы, начиная от связи и продуктов питания до развлечений и спонтанных покупок, может помочь интернет-банкинг, в котором стал доступен автоматический анализ расходов за любой период.

Стоит быть осторожнее с пластиковыми карточками, рост бесконтрольных расходов стал следствием не только удобства безналичных платежей, но и наличия "овердрафта", который сегодня может достигать 120 тыс. руб. беспроцентного кредита на срок до 120 дней. В условиях острого дефицита средств эта сумма овердрафта может стать спасением, особенно если у вас несколько пластиковых карт различных банков, но для некоторых это становится финансовым "капканом", приводящем к утрате платежеспособности и контроля за расходами.

Сегодня ряд "шопоманов" находится в постоянном поиске скидок и акций в торговых сетях и агрегаторах, что порой позволяет достичь существенной экономии на разовых покупках и обычном ассортименте товаров. Хотя пример "черной пятницы" показывает, что порой это лишь рекламный трюк, требующий анализа реального уровня цен у конкурентов.

Планирование семейного бюджета, как правило, позволяет эффективно управлять собственным или семейным бюджетом, сократив свою подверженность рекламным манипуляциям и ненужным тратам.

Доступность кредитов, особенно в микрофинансовых организациях, является порой непреодолимым соблазном для граждан с небольшими доходами. Если кредитные деньги тратятся на текущее потребление, то это первый признак того, что необходимо планировать не только расходы, но и доходы, т. к. в противном случае путь до персонального банкротства может оказаться гораздо короче, чем кажется.

Финансы и финансовая система

Полезные правила при расчёте семейного бюджета

В процессе планирования доходов стоит руководствоваться рядом необязательных, но полезных правил.

  • Если вы тратите менее 40% доходов на обслуживание долга, то ситуация под контролем.
  • Если расходы на обслуживание долга находятся в диапазоне 40%-60% от вашего дохода, то пора начинать "затягивать пояса", вы перешли в зону повышенного риска утраты платежеспособности.
  • Если вы тратите более 60% собственных доходов на выплату по своим обязательствам, то это значит, что надо существенно и оперативно пересмотреть свои расходы и предпринимать антикризисные меры выхода из долговой ловушки.

Жизнь от зарплаты до зарплаты требует не только планирования на ближайший месяц, но и учёта покупок дорогостоящих товаров в более длительном временном периоде. Обычно это позволяет подойти взвешенно к выбору покупки.

Сейчас настали сложные экономические времена, поэтому надежды на рост доходов могут оказаться иллюзорными. Стоит сбалансировать свой бюджет относительно доходов, не боясь кредитов в какие-то периоды жизни, но всегда четко отдавая себе отчет о наличии финансовой возможности для их обслуживания в семейном бюджете.

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