Азы финансовой грамотности за 5 минут

Финансы стали главным фактором современной комфортной жизни. При этом финансовая система за последние десятилетия весьма усложнилась, что потребовало у всех без исключения освоить как минимум азы финансовой грамотности. Оказывается очень многие вопросы можно упростить, используя современные гаджеты, финансовые продукты и особые технологии. О том, как научиться контролировать свои траты, рассказал в интервью Pravda.Ru д.э.н., заведующий кафедрой "Финансовые рынки" РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Какие есть подводные камни маркетинга

Даже те, кто может финансово себе позволить излишества, все равно нуждаются в планировании максимальной суммы, которую можно потратить в "собственное удовольствие". Контролировать свои расходы, начиная от связи и продуктов питания до развлечений и спонтанных покупок, может помочь интернет-банкинг, в котором стал доступен автоматический анализ расходов за любой период.

Стоит быть осторожнее с пластиковыми карточками, рост бесконтрольных расходов стал следствием не только удобства безналичных платежей, но и наличия "овердрафта", который сегодня может достигать 120 тыс. руб. беспроцентного кредита на срок до 120 дней. В условиях острого дефицита средств эта сумма овердрафта может стать спасением, особенно если у вас несколько пластиковых карт различных банков, но для некоторых это становится финансовым "капканом", приводящем к утрате платежеспособности и контроля за расходами.

Сегодня ряд "шопоманов" находится в постоянном поиске скидок и акций в торговых сетях и агрегаторах, что порой позволяет достичь существенной экономии на разовых покупках и обычном ассортименте товаров. Хотя пример "черной пятницы" показывает, что порой это лишь рекламный трюк, требующий анализа реального уровня цен у конкурентов.

Планирование семейного бюджета, как правило, позволяет эффективно управлять собственным или семейным бюджетом, сократив свою подверженность рекламным манипуляциям и ненужным тратам.

Доступность кредитов, особенно в микрофинансовых организациях, является порой непреодолимым соблазном для граждан с небольшими доходами. Если кредитные деньги тратятся на текущее потребление, то это первый признак того, что необходимо планировать не только расходы, но и доходы, т. к. в противном случае путь до персонального банкротства может оказаться гораздо короче, чем кажется.

Полезные правила при расчёте семейного бюджета

В процессе планирования доходов стоит руководствоваться рядом необязательных, но полезных правил.

Если вы тратите менее 40% доходов на обслуживание долга, то ситуация под контролем.

Если расходы на обслуживание долга находятся в диапазоне 40%-60% от вашего дохода, то пора начинать "затягивать пояса", вы перешли в зону повышенного риска утраты платежеспособности.

Если вы тратите более 60% собственных доходов на выплату по своим обязательствам, то это значит, что надо существенно и оперативно пересмотреть свои расходы и предпринимать антикризисные меры выхода из долговой ловушки.

Жизнь от зарплаты до зарплаты требует не только планирования на ближайший месяц, но и учёта покупок дорогостоящих товаров в более длительном временном периоде. Обычно это позволяет подойти взвешенно к выбору покупки.

Сейчас настали сложные экономические времена, поэтому надежды на рост доходов могут оказаться иллюзорными. Стоит сбалансировать свой бюджет относительно доходов, не боясь кредитов в какие-то периоды жизни, но всегда четко отдавая себе отчет о наличии финансовой возможности для их обслуживания в семейном бюджете.

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