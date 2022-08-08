В рабочее время следует оставаться расслабленным, тогда в жизни не будет таких понятий как "тяжёлый понедельник" или "лёгкая пятница". Об этом заявил психолог Анатолий Некрасов, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как настроиться на рабочий лад после отдыха.
В качестве примера специалист поделился личным опытом. Он отметил, что научился не напрягаться в течение рабочего дня.
"Нужно быть расслабленным, тогда больше сделаешь, не будет резких переходов между работой и отдыхом. Я веду лекции по восемь часов, никогда не сижу, всё время двигаюсь. У меня всё идёт в едином процессе. И так вся жизнь. Необходимо учиться быть одновременно и деятельным, и расслабленным", — сказал психолог.
Он также порекомендовал делать лёгкие упражнения во время рабочего дня. По словам специалиста, баланс между напряжением и расслаблением позволяет избегать жёстких переходов из выходных в рабочий ритм.
"Всё должно быть в едином замечательном комфортном режиме", — заключил Некрасов.
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