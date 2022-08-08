Долги россиян по ЖКУ за 2022 год выросли на десятки миллиардов рублей

Долги россиян по платежам за жилищно-коммунальные услуги за первый квартал 2022 выросли на 7,6 процента. Так, согласно информации, потребители не оплатили счета на сумму в 804,5 млрд рублей.

По информации Росстата, цифра должников побила рекордную отметку.

"Долги граждан за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%", — сообщили в ведомстве "Известиям".

По данным Росстата, в 2021 году сумма задолженности перед управляющими компаниями снизилась примерно на шесть процентов из-за пандемии коронавируса, во время которой действовал мораторий на начисление пени за неуплату, но позже это послабление отменили.