В городе Борзя Забайкальского края пятеро подростков осквернили могилы военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.
Подозреваемых уже вычислили, с ними работают сотрудники правоохранительных органов. Вандалам грозит наказание по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.
В противоправном деянии подозревают пятерых несовершеннолетних. Из них лишь один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье.
Ранее сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области неизвестные осквернили захоронение воина, павшего на Украине в первые дни СВО. На тротуарной плитке на могиле росгвардейца появился украинский лозунг.
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