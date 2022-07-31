Подростки осквернили захоронения участников СВО в Забайкалье

В городе Борзя Забайкальского края пятеро подростков осквернили могилы военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

Подозреваемых уже вычислили, с ними работают сотрудники правоохранительных органов. Вандалам грозит наказание по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений.

В противоправном деянии подозревают пятерых несовершеннолетних. Из них лишь один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье.

Ранее сообщалось, что в городе Мичуринске Тамбовской области неизвестные осквернили захоронение воина, павшего на Украине в первые дни СВО. На тротуарной плитке на могиле росгвардейца появился украинский лозунг.