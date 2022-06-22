В Мичуринске осквернили могилу воина, павшего на Украине.

В городе Мичуринск Тамбовской области неизвестные расписали надгробие украинским лозунгом. По факту осквернения захоронения возбуждено уголовное дело.

На тротуарной плитке на могиле росгвардейца, погибшего в спецоперации на Украине, появился лозунг: "Слава героям! Героям слава! UKR".

Утром 20 июня сотрудники ритуальной службы увидели на кладбище Мичуринска расписанное захоронение. Это была могила 21-летнего Антона Манохина, служившего в 95-й дивизии Росгвардии. Парень погиб на Украине в первые дни СВО.

Злоумышленникам грозит наказание по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам ненависти или вражды. Правоохранительные органы начали поиск вандалов.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб 26-летний старший сержант Алексей Бакулев, чемпион 2017 года по танковому биатлону.