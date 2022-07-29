В Волгограде обнаружилось загрязнение Волги на 18 миллионов рублей

Загрязнение Волги в Волгоградской области, оценённое в 18 миллионов рублей, было зафиксировано Роспотребнадзором.

Как пишет novostivolgograda.ru, виновными в загрязнении водного объекта были названы грузовой порт, судостроительный завод и рыбодобывающий завод, на которые были заведены административные дела.

Специалисты Роспотребнадзора сделали такие выводы на основании взятых в акватории Волги проб воды, и оценки уровня содержания в них загрязняющих субстанций. Судостроительный завод, центральный грузовой порт и рыбная компания "Икрянинская" были признаны виновными в игнорировании требований по защите водных объектов.