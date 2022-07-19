Волгоград и Волжский признаны Роспотребнадзором неблагополучными по бешенству

В Волгоградской области складывается тревожная ситуация относительно заболеваемости бешенством.

Как пишет novostivolgograda.ru, самая неблагоприятная ситуация в этом отношении наблюдается в Волгограде и Волжском.

В Роспотребнадзоре отметили, что обращения к медикам волгоградцев, жалующихся на укусы собак, участились. Так, с начала 2022 года количество жителей области, укушенных собаками, составило 4798 человек. Этот показатель намного больше, чем тот, который был зафиксирован за аналогичный период 2021 года — на 4433 случая. Кроме того, он больше того, что наблюдался за все прошлые годы.

Однако, несмотря на большое число укушенных граждан, ни у кого из них не было диагностировано бешенства. При этом будет не лишним помнить, что темпы роста заболеваемости бешенством среди домашних и диких животных в последние годы всё увеличиваются.

Врачи напоминают, что хуже всего, если животное укусило человека за лицо, голову или кисти рук.

Если животное укусило человека, ему следует срочно промыть место укуса водой с мылом в течение 10 минут, после чего срочно обратиться в медучреждение.