Эксперт Алёхин раскритиковал идею Госдумы РФ о скидочных картах для малоимущих

Депутатам Госдумы РФ пора перестать бояться и ввести в России продуктовые карточки для малоимущих, заявил в интервью Pravda.Ru социальный технолог Роман Алёхин. Таким образом он прокомментировал предложенный парламентариями законопроект о социальных скидочных картах для малообеспеченных граждан.

По мнению эксперта, реализация идеи приведёт лишь к росту чиновничьего аппарата, а реальную помощь слабозащищённые категории граждан не почувствуют.

"Под всё это выделят каких-то чиновников с фондом заработной платы, потом контролеров", — предположил специалист.

Он уверен, социально ориентированные предприниматели уже предоставляют необходимые скидки малоимущим.

"Всё это есть. Есть салоны для пенсионеров, малоимущих, многодетных. Во многих сетях аптек и продуктовых магазинах есть конкретные дни для пенсионеров, там они по удостоверениям получают приличную скидку", — напомнил Алёхин.

Если депутаты на самом деле хотят помочь малообеспеченным россиянам, предложил социальный технолог, стоит ввести продуктовые карточки для людей с небольшим доходом. Но такого шага парламентарии боятся, отметил специалист, он напоминает законотворцам о "таллончиках" 1990-х годов и послевоенных продуктовых карточках.

В качестве примера эксперт привёл Соединённые Штаты, где такая форма поддержки давно реализована и никого не смущает.

"Всегда будет разделение общества на разные классы — богатые, бедные и средний класс, — заверил Алёхин. — И бедные будут всегда".

Сейчас, по его словам, цифровизация российской экономики позволяет перейти к адресной социальной помощи.

"Нужно просто вводить эти продуктовые карты, а не выдумывать скидочные и всё остальное. Это будет реально решать проблему", — призвал специалист.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в Госдуму внесён проект о введении с 2023 года единой социальной дисконтной карты для нуждающихся людей. Предполагается, что с помощью именного "пластика" граждане с доходом ниже прожиточного минимума смогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками.