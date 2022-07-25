Еду — голодным: малообеспеченным отдадут еду с истекающим сроком годности

В России власти намерены запустить новую форму поддержки малоимущих граждан.

Под конец минувшей недели Минпромторг объявил о поддержке развития программы фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности).

То есть, вместо введения "продуктовых карточек", которое долго и активно обсуждалось и, казалось, что система вот-вот заработает, нуждающиеся будут получать натурпродукт. Правда, не первой свежести.

Если вкратце, то аргументов "за" два: и голодных накормят, и примерно миллион тонн еды в год от утилизации спасут.

К слову, идея не нова — она ранее обсуждалась в Совфеде, но почему-то решение принято не было.

Почему? И что изменилось сейчас? Чем фудшеринг лучше продовольственных карточек?

По мнению эксперта по безопасности Игоря Герасимова, ни в фудшеринге, ни в карточках ничего хорошего нет.

"Продуктовые карточки вводить в наше время вообще нереально, — сказал Герасимов Pravda.Ru. — Почему? Потому что при тех доходах, которые мы (Россия) имеем от продажи нефти и газа — а они выросли после начала СВО, — и том уровне развития сельского хозяйства, которое мы старательно развивали с 2014 года, введение продуктовых карточек — повод задать вопрос господам из соответствующих ведомств: у нас что, продуктов не хватает?"

Кроме того, эксперт напомнил, что Россия активно поставляет продовольствие на мировые рынки. И задал резонный вопрос: разве у нас люди голодают, пока мы чужих кормим?

"Фудшеринг лучше смотрится, но тоже как-то…"

Что касается введения фудшеринга вместо продуктовых наборов, то, по мнению Игоря Герасимова, "наверное, это более правильное решение, хотя тоже как-то унизительно для российского народа, который на своей богатой земле может вполне спокойно по низким ценам покупать продукты".

Впрочем, эксперт признает, что фудшеринг как мера соцподдержки малоимущих граждан вполне может иметь место быть сейчас, когда страна переживает сложные времена.

— Не станет ли эта программа отправной точкой разделения граждан страны — на официальном, государственном уровне — на богатых и бедных?

"Такое разделение давно есть. Хоть официально это нигде не задекларировано. Но самое интересное, что у нас сложилась именно прослойка вверху — богатые, которые не любят свою страну и не хотят её развития, а внизу — бедные, будущие получатели продуктовых наборов, которые, как правило, любят свою страну и хотят её развития. Вот такой парадокс", — ответил Pravda.Ru Игорь Герасимов, добавив, что властям — тому же Минпромторгу — надо думать не над тем, как накормить людей продуктами с истекающим сроком годности, а о том, как развивать наше сельское хозяйство и как снижать цены, чтобы граждане могли покупать те продукты, которые им нужны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.