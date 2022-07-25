Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Еду — голодным: малообеспеченным отдадут еду с истекающим сроком годности

Общество

В России власти намерены запустить новую форму поддержки малоимущих граждан.

Еду — голодным: малообеспеченным отдадут еду с истекающим сроком годности

Под конец минувшей недели Минпромторг объявил о поддержке развития программы фудшеринга (распределения продуктов питания с истекающим сроком годности).

То есть, вместо введения "продуктовых карточек", которое долго и активно обсуждалось и, казалось, что система вот-вот заработает, нуждающиеся будут получать натурпродукт. Правда, не первой свежести.

Если вкратце, то аргументов "за" два: и голодных накормят, и примерно миллион тонн еды в год от утилизации спасут.

К слову, идея не нова — она ранее обсуждалась в Совфеде, но почему-то решение принято не было.

Почему? И что изменилось сейчас? Чем фудшеринг лучше продовольственных карточек?

По мнению эксперта по безопасности Игоря Герасимова, ни в фудшеринге, ни в карточках ничего хорошего нет.

"Продуктовые карточки вводить в наше время вообще нереально, — сказал Герасимов Pravda.Ru. — Почему? Потому что при тех доходах, которые мы (Россия) имеем от продажи нефти и газа — а они выросли после начала СВО, — и том уровне развития сельского хозяйства, которое мы старательно развивали с 2014 года, введение продуктовых карточек — повод задать вопрос господам из соответствующих ведомств: у нас что, продуктов не хватает?"

Кроме того, эксперт напомнил, что Россия активно поставляет продовольствие на мировые рынки. И задал резонный вопрос: разве у нас люди голодают, пока мы чужих кормим?

"Фудшеринг лучше смотрится, но тоже как-то…"

Что касается введения фудшеринга вместо продуктовых наборов, то, по мнению Игоря Герасимова, "наверное, это более правильное решение, хотя тоже как-то унизительно для российского народа, который на своей богатой земле может вполне спокойно по низким ценам покупать продукты".

Впрочем, эксперт признает, что фудшеринг как мера соцподдержки малоимущих граждан вполне может иметь место быть сейчас, когда страна переживает сложные времена.

— Не станет ли эта программа отправной точкой разделения граждан страны — на официальном, государственном уровне — на богатых и бедных?

"Такое разделение давно есть. Хоть официально это нигде не задекларировано. Но самое интересное, что у нас сложилась именно прослойка вверху — богатые, которые не любят свою страну и не хотят её развития, а внизу — бедные, будущие получатели продуктовых наборов, которые, как правило, любят свою страну и хотят её развития. Вот такой парадокс", — ответил Pravda.Ru Игорь Герасимов, добавив, что властям — тому же Минпромторгу — надо думать не над тем, как накормить людей продуктами с истекающим сроком годности, а о том, как развивать наше сельское хозяйство и как снижать цены, чтобы граждане могли покупать те продукты, которые им нужны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Еда на выброс. Что нужно для развития фудшеринга в России
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Новости
Левчук восхитился бумом геев в рядах ВСУ с начала спецоперации
ВС ЛНР и РФ пресекли попытку "Кракена"* прорвать оборону на севере Харькова
Леонков: новая российская система ПВО начала разбивать РСЗО HIMARS
Кнутов: ВС РФ один ударом выводила из строя до 50 украинских пушек
ЦБ будет печатать купюры в 5 и 10 рублей, чтобы спасти производителей бумаги
Экономист Ордов спрогнозировал сохранение цен на фоне снижения ключевой ставки
Кочетков: цена на продажного Зеленского упала практически до нуля
Марочко: польские танки PT-91 не принесут ВСУ ничего, кроме больших проблем
Литовкин: зачистка Углегорской ТЭС освободит города ДНР от шантажа Киева
В проекте "Профессиональные стажировки" приняли участие 50 тысяч человек
Популярное
Силовые структуры
Коротченко о словах Зеленского после удара по Одессе: пусть кричит, мы продолжим

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал бурную реакцию украинского лидера Владимира Зеленского после ударов ВС РФ, сделанных ночью по Одессе.

Коротченко о словах Зеленского после удара по Одессе: пусть кричит, мы продолжим
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Силовые структуры
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Общество
Татьяна Кравченко ответила экранной внучке из "Сватов": Какая же подлая
Силовые структуры
Бойцы группировки "О" ВС РФ спасли раненого украинского боевика
Любовь Степушова Израиль разозлил Путина: пора припомнить убийство экипажа Ил-20 в Сирии Любовь Степушова Ольга Лебедева Еду — голодным: малообеспеченным отдадут еду с истекающим сроком годности Ольга Лебедева Антон Куликов Форум свободных народов поделил Россию на 34 "государства" Антон Куликов
Силовые структуры
Мураховский: тактика боевых действий ВС РФ в ходе СВО изменится, штурма не будет
Мир. Новости мира
Пытаясь окружить ВС РФ под Херсоном, ВСУ потеряли два батальона
Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского
Новости Украины
Украинские ТГК: Запад сделал ставку на физическое устранение Зеленского
Последние материалы
Леонков: новая российская система ПВО начала разбивать РСЗО HIMARS
Израиль разозлил Путина: пора припомнить убийство экипажа Ил-20 в Сирии
Кнутов: ВС РФ один ударом выводила из строя до 50 украинских пушек
ЦБ будет печатать купюры в 5 и 10 рублей, чтобы спасти производителей бумаги
Экономист Ордов спрогнозировал сохранение цен на фоне снижения ключевой ставки
Кочетков: цена на продажного Зеленского упала практически до нуля
Марочко: польские танки PT-91 не принесут ВСУ ничего, кроме больших проблем
Еду — голодным: малообеспеченным отдадут еду с истекающим сроком годности
Литовкин: зачистка Углегорской ТЭС освободит города ДНР от шантажа Киева
В проекте "Профессиональные стажировки" приняли участие 50 тысяч человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников