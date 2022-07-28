Власти Челябинска назвали бурьян на городской клумбе "ландшафтным дизайном"

Жители города Челябинска, видя заросшие клумбы на центральной аллее города, обратились с резонным вопросом к местным властям, которые им объяснили, что, мол, всё именно так и было задумано.

Как пишет kursdela.biz, чиновники заверили горожан, что заросшие клумбы на самом деле вовсе таковыми не являются, а представляют собой модное дизайнерское решение — специально высаженное разнотравье.

В администрации мэра пояснили, что на клумбы были высажены не однолетники, а многолетние растения, которые обходятся городскому бюджету намного дешевле. К тому же, по словам чиновников, такой подход — в тренде современного европейского ландшафтного дизайна.

Заммэра Челябинска рассказал, что газон был оформлен силами популярного дизайнерского агентства, и выразил надежду, что горожане со временем по достоинству оценят творческую мысль создателей.

Тем не менее заросшие клумбы выглядят несколько "дико", и дизайнерские многолетники действительно больше напоминают бурьян и сорняки.