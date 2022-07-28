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Собчак о речи главы МЧС в беседе с Путиным: "Переволновался, с кем не бывает"

Общество

Глава МЧС Александр Куренков в рамках онлайн-конференции с Владимиром Путиным немного сбился с смысли так, что президенту РФ пришлось помочь ему вернуться к утерянной нити разговора.

Собчак о речи главы МЧС в беседе с Путиным: "Переволновался, с кем не бывает"

Куренков рассказал о проблемах спасательного ведомства лидеру РФ.

"Люди на местах ведут себя немного расслабленно, халатно, потому что отношения людей к горению… немного халатное, по-старому работают люди, по-старому", — сказал руководитель МЧС.

"Что это значит?" — уточнил Владимир Владимирович.

"Это значит что… что касается Джугджурского заповедника…, который загорелся 30 июня этого года. Мне изначально доложили, что там нет площадки приземления. Потом мы выяснили, что площадка приземления есть в 104 километрах от Джугджурского заповедника", — объяснил Куренков.

Ксения Собчак прокомментировал речь главы Министерства чрезвычайных ситуаций.

"Глава МЧС Куренков переволновался. С кем не бывает!" — написала журналистка под видео.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в Туве горели тысячи гектаров леса. Пожар тушили с вертолётов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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