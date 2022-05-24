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Автор Елена Федорова

В Тыве полыхают тысячи гектаров леса: прибыли военные вертолёты

Происшествия

В Республике Тыва загорелись леса, огнём охвачены более четырёх тысяч гектаров. Военные вертолёты Ми-8АМТШ доставили личный состав пожарных максимально близко к месту возгорания, об этом пишет vostokmedia.com, ссылаясь на fedpress.ru.

Отмечается, что лётчики ЦВО обнаружили два очага возгорания лесного массива в труднопроходимых районах рядом с озером Шурам-Холь.

Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в Прикамье всё чаще фиксируется пал травы, огонь перебрасывается на деревья. Только за сутки произошло два лесных пожара.

Ещё до этого стало известно, что в Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность. Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.

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Автор: Елена Федорова
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