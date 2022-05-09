В Прикамье загорелись леса: МЧС сообщило о пожарах за прошедшие сутки

Сотрудники МЧС сообщили, что в Прикамье всё чаще фиксируется пал травы, огонь перебрасывается на деревья. Только за сутки произошло два лесных пожара, об этом пишет properm.ru.

По данным ГУ МЧС, за прошедшие сутки зафиксировано 39 пожаров, в том числе зарегистрировано два возгорания в лесах.

Отмечается также, что возникают происшествия и на водных объектах, поэтому спасатели просят жителей регистрироваться, если они отправляются на сплавы.

Ранее стало известно, что в Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность. Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.