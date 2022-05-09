Сотрудники МЧС сообщили, что в Прикамье всё чаще фиксируется пал травы, огонь перебрасывается на деревья. Только за сутки произошло два лесных пожара, об этом пишет properm.ru.
По данным ГУ МЧС, за прошедшие сутки зафиксировано 39 пожаров, в том числе зарегистрировано два возгорания в лесах.
Отмечается также, что возникают происшествия и на водных объектах, поэтому спасатели просят жителей регистрироваться, если они отправляются на сплавы.
Ранее стало известно, что в Сухобузимском, Ачинском и Шарыповском районах Красноярского края вновь загорелась сухая растительность. Общая площадь пожаров составила более 20 гектаров. Всего за понедельник, 9 мая, пожарные обнаружили 12 палов травы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.