Океанолог о массовой гибели дельфинов в Чёрном море: "Таких сведений нет"

Профильная лаборатория, осуществляющая учёт дельфинов, не подтвердила массовую гибель млекопитающих, сообщает Радио 1. Ранее сообщалось, что на побережье Чёрного моря зафиксирована их высокая смертность.

"Наша лаборатория проводит учётные наблюдения, однако массовой гибели дельфинов, о которой сейчас заговорили, мы не отмечаем. У нас таких сведений нет. Да, трупы млекопитающих периодически находят на берегу. Тут, собственно, два варианта. Погибшие особи либо тонут, либо их выносит на берег. Обычно происходит такое после шторма", — сообщил океанолог Александр Агафонов.

Он отмечает, что до 2014 года около 20 лет учёт дельфинов никто не вёл, поэтому делать достоверные выводы на данный момент достаточно сложно.