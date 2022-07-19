"Жучки повсюду": в бытовой технике может скрываться прослушка

Анонимный источник российской хакерской группы RaHDIt ("Злые русские хакеры") рассказал, как бытовая техника может следить за нами.

Хакер группы RaHDIt, которая сумела наладили канал передачи данных о действиях ВСУ российским бойцам, рассказал, что функцией слежки обладает техника, которая имеет доступ к интернету.

"Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. В них стоят камеры и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером", — цитирует слова члена хакерской группы RaHDIt "Москва 24".

Если хакеры имеют доступ к микрофону и камере телевизора, то им не составит труда просматривать и прослушивать то, что происходит там, где телевизор установлен.

Такое понятие как "жучок" в наше время не актуален при наличии интернета, однако и к такому средству сбора информации тоже иногда прибегают.

"Чтобы подключаться и получать данные с "жучка", хакеру нужна сеть Wi-Fi. Если вы видите незнакомую точку доступа рядом с вашим офисом или домом, то, возможно, она принадлежит злоумышленнику и это повод проверить ваши устройства", — рассказал специалист в области информационных технологий.