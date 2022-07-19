Анонимный источник российской хакерской группы RaHDIt ("Злые русские хакеры") рассказал, как бытовая техника может следить за нами.
Хакер группы RaHDIt, которая сумела наладили канал передачи данных о действиях ВСУ российским бойцам, рассказал, что функцией слежки обладает техника, которая имеет доступ к интернету.
"Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. В них стоят камеры и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером", — цитирует слова члена хакерской группы RaHDIt "Москва 24".
Если хакеры имеют доступ к микрофону и камере телевизора, то им не составит труда просматривать и прослушивать то, что происходит там, где телевизор установлен.
Такое понятие как "жучок" в наше время не актуален при наличии интернета, однако и к такому средству сбора информации тоже иногда прибегают.
"Чтобы подключаться и получать данные с "жучка", хакеру нужна сеть Wi-Fi. Если вы видите незнакомую точку доступа рядом с вашим офисом или домом, то, возможно, она принадлежит злоумышленнику и это повод проверить ваши устройства", — рассказал специалист в области информационных технологий.
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