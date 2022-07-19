Марию Шукшину огорчила новость о том, что в России намерены вернуться к вакцинации от коронавируса.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о необходимости возобновить работу штабов по профилактике COVID-19 с целью активизировать вакцинацию.
Шукшина уверена, что это дело рук лоббистов, выступающих за прививки с корыстными мотивами.
"Эту песню не задушишь, не убьёшь", её дружно подпевает наше лобби вакцинаторов, поиздержались с февраля", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
В декабре 2021 года Мария Шукшина за свои высказывания против вакцинации стала героиней фильма "Враги народа", созданного при поддержке Маргариты Симоньян.
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