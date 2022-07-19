Шукшина о возобновлении вакцинации от COVID: "Эту песню не задушишь, не убьёшь"

Марию Шукшину огорчила новость о том, что в России намерены вернуться к вакцинации от коронавируса.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о необходимости возобновить работу штабов по профилактике COVID-19 с целью активизировать вакцинацию.

Шукшина уверена, что это дело рук лоббистов, выступающих за прививки с корыстными мотивами.

"Эту песню не задушишь, не убьёшь", её дружно подпевает наше лобби вакцинаторов, поиздержались с февраля", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

В декабре 2021 года Мария Шукшина за свои высказывания против вакцинации стала героиней фильма "Враги народа", созданного при поддержке Маргариты Симоньян.