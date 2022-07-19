Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Безруков о включении себя в санкционный список: "Теперь мы все под запретом!"
Money.pl: поляки готовы вернуться к товарам из РФ и Белоруссии из-за инфляции
Литовкин: в Виннице было уничтожено руководство ВВС Украины и оружейники Запада
Гроссмейстер Карякин: российские шахматы могли попасть под влияние Каспарова
Офицер ДНР: иностранные наёмники уклоняются от прямых столкновений с ВС РФ
В Минстрое РФ признали Таганрог самым комфортным городом Ростовской области
Бироль: Европе необходимо переходить на использование мазута и угля
Полиция привлекла строителей для демонтажа жёлто-синей крыши в Балашихе
Басурин: ракеты для HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину

Шукшина о возобновлении вакцинации от COVID: "Эту песню не задушишь, не убьёшь"

Общество

Марию Шукшину огорчила новость о том, что в России намерены вернуться к вакцинации от коронавируса.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о необходимости возобновить работу штабов по профилактике COVID-19 с целью активизировать вакцинацию.

Шукшина уверена, что это дело рук лоббистов, выступающих за прививки с корыстными мотивами.

"Эту песню не задушишь, не убьёшь", её дружно подпевает наше лобби вакцинаторов, поиздержались с февраля", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

В декабре 2021 года Мария Шукшина за свои высказывания против вакцинации стала героиней фильма "Враги народа", созданного при поддержке Маргариты Симоньян.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
Подбитый ракетой ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Мир. Новости мира
Подбитый ракетой ВС России РСЗО HIMARS из США стал ударом для Украины
Силовые структуры
Рогов: РФ впервые ударила по позициям ВСУ в Запорожской области дронами "Ланцет"
Мир. Новости мира
Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО
Любовь Степушова Покупка Россией боевых дронов у Ирана меняет геополитический расклад Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская
Силовые структуры
Руденко: практически сутки позиции ВСУ были под плотным огнём ВС РФ под Донецком
Мир. Новости мира
Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года
Жданов: Россия перебросила 200 бойцов спецназа на Украину для уничтожения HIMARS
Силовые структуры
Жданов: Россия перебросила 200 бойцов спецназа на Украину для уничтожения HIMARS
Последние материалы
Басурин: ракеты для HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину
Полиция привлекла строителей для демонтажа жёлто-синей крыши в Балашихе
Перенджиев: боевые действия на Украине обнаружили преимущество оружия РФ
Онуфриенко: ВСУ трёхкратно превосходят ВС РФ по численности в Херсонской области
Песков: заявления Киева о ЧФ и Крыме подтверждают необходимость СВО на Украине
Кива: Баканова и Венедиктову скоро ликвидируют как ненужных свидетелей
Бобков: угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и "отвоевать" Крым — клоунада
NYT: президент Украины Зеленский начал вести войну на скрытом фронте
Миронов: "Назначат "отмороженных" и очень исполнительных ублюдков"
Американская журналистка сочла позором поведение Байдена в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников