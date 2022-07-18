Московские самозанятые смогут работать в такси

Члены Комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту приняли участие в круглом столе. В ходе мероприятия политики обсудили законопроект "О регулировании перевозок легковыми такси".

По информации чиновников, этот документ позволит определить права и обязанности агрегаторов, сформировать перечень российских легковых такси. Также представители Комиссии отметили, что самозанятые граждане смогут сдать экзамен на знание местности и получить разрешение на работу в этой сфере.

"Благодаря новому закону, надеюсь, поездки на такси для пассажиров станут безопаснее, ведь это самое главное для нас", — сказала председатель Комиссии Сабина Цветкова.

Член Общественной палаты Норайр Блудян призвал уточнить механизм получения лицензии таксиста для самозанятых. При этом политики единогласно поддержали законопроект. Для принятия документа необходимо провести ещё две встречи.