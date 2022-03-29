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Автор Ольга Лебедева

Таксисты не против передавать данные в ФСБ - это надо для безопасности

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Новый законопроект, регулирующий деятельность агрегаторов такси и обязывающий их передавать данные в ФСБ, оказывается, обсуждался давно.

Таксисты не против передавать данные в ФСБ - это надо для безопасности

Об этом NEWS. ru рассказал Андрей Попков, председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист". По словам члена общественного совета при российском транспортном ведомстве, данная мера не является ни "ограничительной", ни "запретительной", как ее уже назвали таксисты. Попков считает, что речь здесь идёт исключительно о безопасности перевозок пассажиров.

Почему думали давно, а решили внедрить только теперь? Здесь, как утверждает глава профсоюза таксистов, всё как раз-таки понятно:

"У нас работает выходцев из ближнего зарубежья. И статистика тревожная. Да, бизнесу станет работать чуть сложнее, но он и так сейчас лежит на боку, самоценность перевозок, рентабельности — ноль. А безопасность повышать надо. Мы не хотим повторов прошлых лет, когда взрывали дома, метро и автомобили", — пояснил Попков.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Игорь Моржаретто
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