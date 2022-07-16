Садальский призвал судить чиновников, "доведших страну до скотского состояния"

Станислав Садальский помечтал о том, что бы он сделал, если ему доверили управлять страной. Актёр признал, что в первую очередь бы отправил под суд недобросовестных чиновников.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что не отказался бы от должности правителя России. Он рассказал, как бы распорядился своей властью.

"Что бы вы сделали? Землю — крестьянам, заводы — рабочим… и т. д,, только где-то я это уже слышал", — написал Садальский.

Заслуженный артист РСФСР объяснил, что мечтает наказать представителей чиновничьего аппарата.

"Всех чиновников доведших страну до скотского состояния судил, и заставил бы работать на самых тяжелых работах. Что там срочно нужно построить: ГРЭC, каналы?" — поделился своими мечтами 70-летний актёр.

Ранее Станислав Садальский назвал Дмитрия Рогозина, которого сняли с должности главы "Роскосмоса" "Пересильдомётом".