Садальский об отставке Рогозина: "Пересильдомёт международного класса"

Станислав Садальский назвал Дмитрия Рогозина, которого сняли с должности главы "Роскосмоса" "Пересильдомётом", намекая, вероятно, на отправку в космос актрисы Юлии Пересильд.

Садальский скептически отнесся к заслугам Дмитрия Рогозина и решению представить его к государственной награде.

"Тренера "Пересильдомёта" международного класса по прыжкам на батуте Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса". И наградят за "заслуги". Непонятно, правда, за какие. Ах да, за робота Фёдора, и вроде это всё", — написал актёр.

Садальский посоветовал "генератору марсианских идей" заняться строительством в интернете.

"Уж очень дорогостоящими получались его предложения, особенно полярная станция", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее сообщалось, что новым гендиректором "Роскосмоса" стал бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.