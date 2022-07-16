Станислав Садальский назвал Дмитрия Рогозина, которого сняли с должности главы "Роскосмоса" "Пересильдомётом", намекая, вероятно, на отправку в космос актрисы Юлии Пересильд.
Садальский скептически отнесся к заслугам Дмитрия Рогозина и решению представить его к государственной награде.
"Тренера "Пересильдомёта" международного класса по прыжкам на батуте Рогозина освободили от должности гендиректора "Роскосмоса". И наградят за "заслуги". Непонятно, правда, за какие. Ах да, за робота Фёдора, и вроде это всё", — написал актёр.
Садальский посоветовал "генератору марсианских идей" заняться строительством в интернете.
"Уж очень дорогостоящими получались его предложения, особенно полярная станция", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.
Ранее сообщалось, что новым гендиректором "Роскосмоса" стал бывший вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.