В ресторанах "Вкусно и точка" запретили фотографироваться и заряжать гаджеты

Клиенты модернизированной сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" удивляются новым правилам поведения в заведении общепита.

Посетители "Вкусно и точка" на Большой Ордынке ознакомились с ужесточёнными правилами. Согласно им, в бывшем "Макдональдсе" больше нельзя поставить на зарядку телефон или другой гаджет. Кроме того, в ресторане запретили вести фото и видеосъёмку.

"Зашли тут и увидели правила. Я не знаю, как было именно с бумажными правилами в Макдаке, но я там всегда заряжал гаджеты. А теперь правилами запрещено розетками пользоваться! Офигеть. И снимать фото, видео нельзя", — цитирует слова посетительницы ресторана издание "Подъём".

Представители заведения общепита объяснили "Подъёму", что за селфи в ресторане наказывать не будут, а вот использовать розетки в помещениях "Вкусно — и точка" на самом деле запретили.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала инцидент, который произошёл в кафе "Вкусно и точка". Перекус в кафе закончился для подростка госпитализацией.