Ксения Собчак прокомментировала инцидент, который произошёл в кафе "Вкусно и точка". Посещение заведение общепита закончилось для подростка госпитализацией.
В бывшем "Макдональдсе", который получил название "Вкусно и точка", на подростка свалилась с потолка решётка вентиляции. 14-летнего парня отправили в больницу с переломом носа на машине скорой помощи. Место происшествия исследовала полиция.
"Пи…. в бывшем Макдональдсе не заканчивается", — написала Собчак в своём микроблоге.
Журналистка считает, что это один из эпизодов в череде случаев, о которых сообщают посетили модернизированной в рамках импортозамещения сети ресторанов быстрого питания.
"Сначала заплесневелые бургеры, теперь вентиляция, это какой-то квест на выживание или что? Спросите кто-нибудь у Говора стоп-слово", — высказалась звезда ТВ и интернета.
Ранее Ксения Собчак сообщила об открытии в России Starbucks под новым названием. Журналистка считает, что новая сеть кофеен получится удачнее, чем импортозамещённый "Макдональдс".
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