Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов потерял сознание во время съёмок в столице недалеко от телестудии "Останкино".
Как сообщает Ксения Собчак, ссылаясь на информацию экстренных служб, Николай Дроздов принимал участие в съёмках подкаста в Москве. Во время съёмок 85-летний телеведущий почувствовал недомогание и упал в обморок.
Приводить звезду ТВ в чувства пришлось медикам скорой помощи, которые прибыли на вызов. Николай Николаевич пришёл в себя.
"Вроде бы обошлось", — пишет Собчак.
Ранее стало известно, что Николай Дроздов стал ведущими подкаста "Зубочистки" с персонажами мультфильма "Смешарики". В летних эпизодах детям расскажут об изменениях климата и природе России.
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