Николай Дроздов упал в обморок рядом с телестудией "Останкино"

Ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов потерял сознание во время съёмок в столице недалеко от телестудии "Останкино".

Как сообщает Ксения Собчак, ссылаясь на информацию экстренных служб, Николай Дроздов принимал участие в съёмках подкаста в Москве. Во время съёмок 85-летний телеведущий почувствовал недомогание и упал в обморок.

Приводить звезду ТВ в чувства пришлось медикам скорой помощи, которые прибыли на вызов. Николай Николаевич пришёл в себя.

"Вроде бы обошлось", — пишет Собчак.

Ранее стало известно, что Николай Дроздов стал ведущими подкаста "Зубочистки" с персонажами мультфильма "Смешарики". В летних эпизодах детям расскажут об изменениях климата и природе России.