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Николай Дроздов стал ведущим подкаста со смешариками

Наука » Экология

Известный учёный и телеведущий Николай Николаевич Дроздов и журналистка Евгения Тимонова стали ведущими подкаста "Зубочистки" с персонажами мультфильма "Смешарики". В летних эпизодах детям расскажут об изменениях климата и природе России. Об этом сообщила пресс-служба компании "Рики".

По ее словам, новые ведущие и смешарики помогут слушателям узнать о полезных экопривычках, открыть новые места в нашей стране. Также создатели надеются, что дети вместе с семьёй захотят попутешествовать по России. В подкасте расскажут о Камчатке, Байкале, Карелии, Алтае, Арктике.

Всего будет 10 выпусков по четыре минуты.

Ранее Pravda. Ru писала о помощи диким животным. Сотрудники экослужбы курорта "Роза Хутор" и Сочинского нацпарка установили дополнительные солонцы и подкормочные станции.

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Новый сезон подкаста «Зубочистки»! Смешарики
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Владимир Губарев
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