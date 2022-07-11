Сброс отходов привёл к гибели почти всей рыбы в подмосковной реке Руть

В подмосковной реке Руть погибла почти вся рыба из-за отходов, которые сбрасывает местное агропредприятие. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

"Был произведён очередной слив, который привел к гибели рыбы. Она выпрыгивала на берег. Смрад стоял на всю округу, вместо воды текли отходы производства", — приводит издание слова местной жительницы.

По данным медиахолдинга, речь идёт о предприятии "Рота-Агро" в деревне Благовещенье Наро-Фоминского городского округа Московской области. Отмечается, что сброс отходов животноводства в реку продолжается в течение нескольких лет.