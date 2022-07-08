Большую часть бюджета Подмосковья в 2021 году направили на социальные проекты

В 2021 году власти Московской области направили более 60 процентов бюджета региона на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
"Более 60 процентов, или 430 млрд рублей, пошло программы "Здравоохранение Подмосковья", "Образование Подмосковья", "Социальная защита населения Московской области", "Культура Подмосковья" и "Спорт Подмосковья"", — говорится в сообщении.
По данным издания, расходы регионального бюджета в прошлом году превысили 711 млрд рублей, при этом он остался профицитным.
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