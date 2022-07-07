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В Татарстане природное озеро заваливают мусором

Общество

В Татарстане выявлена экологическая катастрофа пока ещё местного масштаба.

В Татарстане природное озеро заваливают мусором

Как сообщает inkazan.ru, речь идёт о мусорном полигоне, в котором злостно нарушены все возможные природоохранные нормы. Объект, о котором идёт речь, расположен в населённом пункте Апастово.

Татарские активисты выяснили, что полигон ничем не огорожен от прилегающей местности, из-за чего находящиеся на нём отходы разлетаются на большое расстояние вокруг.

Территория полигона примыкает к природному водоёму, который из-за такого соседства давно потерял свой прекрасный вид: на берегах озера лежат груды мусора, в воде также оказывается большое количество токсичных отходов.

Достаётся и здешним животным и птицам, которые также ощущают на себе губительное влияние полигона.

"На территории обитают чайки, которые питаются здешними крысами и мышами", — сообщили волонтёры.

Опасность от полигона распространяется дальше, чем можно себе представить: колёса уезжающих отсюда мусоровозов ничем не обрабатываются, на них остаются опасные микробы и бактерии, которые попадают в населённые пункты.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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