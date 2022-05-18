Азовскому морю грозит полное вымирание всего живого. Из-за бомбардировок по заводу "Азовсталь" могли быть повреждены технические сооружения, в которых находятся десятки тысяч тонн концентрированного сероводорода. Об этом заявляют в Мариупольском городском совете.
"Утечка этой жидкости полностью убьёт флору и фауну Азовского моря", — значится в сообщениях украинских СМИ.
Есть вероятность, что химикаты затем могут попасть в Черное море, а далее и в Средиземное, пишет МК. Глава города Вадим Бойченко обеспокоен ситуацией и считает, что на территорию завода требуется в срочном порядке допустить представителей ООН и международных экспертов для оценки угрозы и предотвращения "экологической катастрофы мирового уровня".
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