Бойченко: из-за химикатов "Азовстали" Азовскому морю грозит полное вымирание

Азовскому морю грозит полное вымирание всего живого. Из-за бомбардировок по заводу "Азовсталь" могли быть повреждены технические сооружения, в которых находятся десятки тысяч тонн концентрированного сероводорода. Об этом заявляют в Мариупольском городском совете.

"Утечка этой жидкости полностью убьёт флору и фауну Азовского моря", — значится в сообщениях украинских СМИ.

Есть вероятность, что химикаты затем могут попасть в Черное море, а далее и в Средиземное, пишет МК. Глава города Вадим Бойченко обеспокоен ситуацией и считает, что на территорию завода требуется в срочном порядке допустить представителей ООН и международных экспертов для оценки угрозы и предотвращения "экологической катастрофы мирового уровня".