После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге Алексей Панин призвал к совести своих коллег. На шоу-бизнес актёр не надеется, поэтому он обратился к звёздам театра.
Панин сказал, что не может понять, как драматические артисты с их тонкой душевной организацией могут смотреть на себя в зеркало.
Он отдельно укорил коллегу Владимира Машкова по сериалу "Идиот" Лидию Вележеву. Панин пристыдил исполнительницу роли Настасьи Филипповны.
"Лида Вележева — киевлянка. Ты же всегда орала, что ты киевлянка, а украинские песни самые красивые. Ты где? Прошу прощения, может я не вижу этого, может ты выходишь на Красную площадь, но что-то как-то не дошло до меня это", — сказал звезда фильма "Жмурки" в своём видеообращении.
Панин вспомнил также театр Фоменко, Полину Кутепову, Андрея Федорцова, Алексея Нилова, Ирину Купченко.
"Я понимаю, что Михаил Боярский конченый человек, но вы, ребята, как вы с этим живете", — вопрошает актёр.
Ранее актёр Алексей Панин встал на защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой, которую журналист Михаил Шахназаров назвал "ненавидящей весь мир эпизодницей".
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