Панин о критикующем Ахеджакову Михаиле Шахназарове: "Мусор".

Актёр Алексей Панин встал на защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой, которую журналист Михаил Шахназаров назвал "ненавидящей весь мир эпизодницей".

Панин объяснил, что знает режиссёра Карена Шахназарова, однако не подозревал о существовании его однофамильца.

"Я думал, что в России есть один д*** по фамилии Шахназаров. Оказывается появился ещё какой-то журналист Михаил Шахназоров. Фиг знает кто это. Я плохо представляю, как он выглядит. Он сказал, что Лия Ахеджакова, ненавидящая весь мир эпизодница и плохая артистка", — сказал Панин.

Звезду фильма "Жмурки" возмутили нападки в адрес выдающейся артистки.

"Лия Меджидовна Ахеджакова — превосходная актриса. Не Михаилу Шахназарову обсуждать её актёрские способности. Мусор, который в жизни из себя ничего не представляет, позволяет себе комментировать людей, как Лия Ахеджакова", — выразил своё негодование артист.

В феврале Лия Ахеджакова восприняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР как вызов всему миру. Актриса считает, что последствия данного шага для страны будут очень тяжёлыми.