Актёр Алексей Панин встал на защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой, которую журналист Михаил Шахназаров назвал "ненавидящей весь мир эпизодницей".
Панин объяснил, что знает режиссёра Карена Шахназарова, однако не подозревал о существовании его однофамильца.
"Я думал, что в России есть один д*** по фамилии Шахназаров. Оказывается появился ещё какой-то журналист Михаил Шахназоров. Фиг знает кто это. Я плохо представляю, как он выглядит. Он сказал, что Лия Ахеджакова, ненавидящая весь мир эпизодница и плохая артистка", — сказал Панин.
Звезду фильма "Жмурки" возмутили нападки в адрес выдающейся артистки.
"Лия Меджидовна Ахеджакова — превосходная актриса. Не Михаилу Шахназарову обсуждать её актёрские способности. Мусор, который в жизни из себя ничего не представляет, позволяет себе комментировать людей, как Лия Ахеджакова", — выразил своё негодование артист.
В феврале Лия Ахеджакова восприняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР как вызов всему миру. Актриса считает, что последствия данного шага для страны будут очень тяжёлыми.
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