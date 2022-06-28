В Ростове-на-Дону сносят исторические здания в пользу "железобетонных уродов"

Власти Ростова-на-Дону приняли решение о сносе двух старинных домов в центре города. Это стало причиной настоящего бунта в соцсетях среди горожан.

Ростовчане не понимают, почему исторические здания решено уничтожить, а не реставрировать.

"Опять снос, может, хватит убивать город, хватит уничтожать историю, строя железобетонных уродов!" — негодуют жители в соцсетях.

Речь идёт о двух домах в Университетском переулке постройки начала XX века. Комиссия утвердила аварийное состояние "дореволюционных построек", они будут снесены, а собственники получат компенсацию, сообщает издание "Акценты".

Как утверждают жители города, власти планомерно уничтожают исторические здания. Всего месяц назад бульдозер разломал два дома в переулке Семашко, и теперь Ростов-на-Дону лишается очередных градостроительных памятников.