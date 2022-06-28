Власти Ростова-на-Дону приняли решение о сносе двух старинных домов в центре города. Это стало причиной настоящего бунта в соцсетях среди горожан.
Ростовчане не понимают, почему исторические здания решено уничтожить, а не реставрировать.
"Опять снос, может, хватит убивать город, хватит уничтожать историю, строя железобетонных уродов!" — негодуют жители в соцсетях.
Речь идёт о двух домах в Университетском переулке постройки начала XX века. Комиссия утвердила аварийное состояние "дореволюционных построек", они будут снесены, а собственники получат компенсацию, сообщает издание "Акценты".
Как утверждают жители города, власти планомерно уничтожают исторические здания. Всего месяц назад бульдозер разломал два дома в переулке Семашко, и теперь Ростов-на-Дону лишается очередных градостроительных памятников.
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