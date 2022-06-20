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Автор Ольга Лазарева

В Петербурге продолжают гореть исторические здания. Почему это выгодно КИО?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пожар в историческом здании на Синопской набережной актуализировал версию СМИ о коррупционном факторе в Комитете имущественных отношений (КИО). Инциденты такого характера носят системный характер и происходят не сами по себе: у них есть конкретные интересанты, которые могут "работать" в кооперативе с чиновниками возглавляемой Леонидом Кулаковым структуры, отмечают источники.

В Петербурге продолжают гореть исторические здания. Почему это выгодно КИО?

Очередной пожар произошел в исторической части Петербурга в Центральном районе 18 июня. Возгорание зафиксировали по адресу Синопская набережная, 28, корпус 2 — объект находится позади внесенных в реестр культурного наследия особняков П. Л. Ненюкова (1884 года постройки) и М. Е. Трофимова (1845 год постройки). Рядом также расположен другой памятник архитектуры — дом Д. С. Воденникова, построенный в 1873 году.

Пожары в зданиях, формирующих уникальный исторический облик Петербурга, происходят в городе с определенной периодичностью. Несмотря на это, чиновники оставляют проблему без внимания. Журналисты петербургских СМИ допускают, что ответственность за ситуацию лежит на Комитете имущественных отношений.

Среди последних и наиболее ярких примеров "странных" пожаров отметился инцидент в заброшенном, заваленном мусором корпусе бывшего завода "Красный треугольник". Городские средства массовой информации обращали внимание, что постоянные возгорания на этом незаконсервированном должным образом объекте могут быть связаны с бездействием и коррупцией внутри КИО. В ведомство Кулакова неоднократно поступали просьбы разобрать завалы из отходов и оградить аварийное здание, однако этого не произошло до сих пор. В последний раз один из корпусов "Треугольника" горел 12 июня.

Еще одной примечательной историей является пожар на Даче Максимова, находившейся в Ломоносове. Ситуация дошла до того, что КГИОП направил документы в полицию для возбуждения уголовного дела по двум статьям: о повреждении ОКН (ст. 243 УК РФ) и нарушении требований сохранения или использования памятника (ст. 243.1 УК РФ).

При этом известно, что в 2020 году Комитет имущественных отношений озадачился вопросом продажи территории дачи Максимова частникам, а в феврале этого года и вовсе внес поправки, конкретизирующие сроки проведения торгов, начальную сумму в 4 млн 700 тысяч рублей предписания для администрации Петродворцового района по обеспечению потенциальным покупателям доступа в квартиры, которые появятся в возведенной на месте ОКН новостройке.

 

Учитывая, что от дома Максимова почти ничего не осталось, это фактически избавило потенциального покупателя территории с бывшим ОКН от обременения в виде обязательств по сохранению и реставрации.

Очевидно, системность подобных пожаров неслучайна. Не исключено, что их главная задача — привести архитектурный памятник в состояние, не подразумевающее реставрацию или охранный статус. Инвесторам невыгодно заниматься ремонтом "проблемного" объекта, ведь снос ветхого здания и строительство на его "руинах" новостройки значительно дешевле. Городские активисты и петербуржцы о ситуации знают: многие убеждены, что комитет Смольного закрывает глаза на причины и источники пожаров намеренно.

Ранее СМИ рассказывали, что Леонид Кулаков является давним знакомым губернатора Александра Беглова. Ведомство чиновника уже становилось фигурантом истории с незаконным сносом дома купца Рогова в 2012 году. По соответствующему процессу возбуждалось уголовное дело, несколько чиновников задержали, а Кулаков при странных обстоятельствах избежал внимания к себе со стороны правоохранительных органов.

Каких-либо оснований полагать, что пожар в историческом на Синопской набережной произошел в результате хулиганства или каких-либо естественных причин, нет. В то же время известно, что супруга Кулакова недавно повысила свой доход с 301 тысяч рублей до почти 4 млн, а в имущественной декларации появился кроссовер BMW x7. Не исключено, что Кулаков, будучи главой КИО, может выступать участником большого коррупционного механизма, обогащающим представителей властной элиты.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы александр беглов
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