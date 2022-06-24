Максим Галкин опубликовал снимок Аллы Пугачёвой. Примадонна на фото свежа и молода. Внимание приковывают стройные оголённые ноги певицы.
Галкин разместил фото своей звёздной супруги. Народная артистка СССР запечатлена в скоромной домашней обстановке. Интерьер, который окружает певицу, скромен и непритязателен. Он очень разнится с теми шикарными апартаментами, в которых Примадонна жила в замке в деревне Грязь.
Алла Борисовна одета в белые шортики, маечку и рубашку. На ногах у певицы — белые кроссовки. Образ очень молодит 73-летнюю звезду. Ноги у артистки красивы как у юной девушки.
"Алла глазами Лизы", — подписал снимок шоумен.
Вероятно, сфотографировала Пугачёву её восьмилетняя дочка Лиза.
Ранее близкие Аллы Пугачёвой не подтвердили информацию о якобы приобретённом ею месте на израильском кладбище.
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