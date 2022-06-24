Галкин показал Пугачёву в домашней обстановке: "Алла глазами Лизы"

Максим Галкин опубликовал снимок Аллы Пугачёвой. Примадонна на фото свежа и молода. Внимание приковывают стройные оголённые ноги певицы.

Галкин разместил фото своей звёздной супруги. Народная артистка СССР запечатлена в скоромной домашней обстановке. Интерьер, который окружает певицу, скромен и непритязателен. Он очень разнится с теми шикарными апартаментами, в которых Примадонна жила в замке в деревне Грязь.

Алла Борисовна одета в белые шортики, маечку и рубашку. На ногах у певицы — белые кроссовки. Образ очень молодит 73-летнюю звезду. Ноги у артистки красивы как у юной девушки.

"Алла глазами Лизы", — подписал снимок шоумен.

Вероятно, сфотографировала Пугачёву её восьмилетняя дочка Лиза.

Ранее близкие Аллы Пугачёвой не подтвердили информацию о якобы приобретённом ею месте на израильском кладбище.