Пугачёва не подтвердила покупку места на кладбище в Израиле

Близкие российской певицы Аллы Пугачёвой не подтвердили информацию о якобы приобретённом ею месте на израильском кладбище.

Как пишет mk. ru, слухи об этом появились ещё 20 лет назад. Уже тогда говорили, что Пугачёва стала обладательницей участка на кладбище в Кесарии — месте, которое пользуется популярностью среди элиты.

"Тема уже мусолилась много лет назад и не нашла своего подтверждения. Алла Борисовна только усмехнулась. Она не подтвердила такое приобретение", — пояснили близкие Примадонны.

Источник издания добавил, что Пугачёва является владелицей места захоронения на московском Кузьминском кладбище. Этот участок — семейный, там находятся могилы матери певицы Зинаиды Архиповны и её брата Евгения.

Собеседник издания уточнил, что Пугачёву мало интересуют участки на кладбищах и то, насколько они являются престижными.