У пассажиров маршруток в Петрозаводске списываются лишние деньги с карт

Пассажиры маршрутных такси в Петрозаводске обратили внимание, что у них при покупке билета с карты списывается сумма, превышающая стоимость проезда.

В качестве примера издание karelinform.ru привело рассказ горожанки, которая пожаловалась, что с неё при оплате проезда списали больше денег, чем должны были. Инцидент случился в петрозаводской маршрутке № 12, когда вместо заявленных 38 рублей женщина каким-то образом заплатила за проезд 41 рубль. Свои слова пассажирка подкрепила чеками.

Горожанка отметила, что это уже не первый подобный случай. Она посоветовала всем сохранять чеки об оплате билетов, и, если это возможно, расплачиваться наличными, а не картой.

Женщина добавила, что она пожаловалась в транспортную службу города, и разница в стоимости проезда ей была возмещена.