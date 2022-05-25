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Автор Елена Федорова

За дискредитацию армии РФ жительница Петрозаводска заплатит 31 тысячу рублей

Происшествия

Жительницу Петрозаводска оштрафовали по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ, об этом пишет karelinform.ru.

За дискредитацию армии РФ жительница Петрозаводска заплатит 31 тысячу рублей

За административное правонарушение суд назначил женщине два штрафа, всего она должна выплатить 31 тысячу рублей.

Отмечается, что петрозаводчанка распространяла сведения, дискредитирующие российскую армию, а также разместила в сети запрещённую символику.

Ранее жителя Прикамья оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвинили в административном правонарушении.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова
Темы петрозаводск
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