Суд арестовал недвижимость блогера Вероники Белоцерковской

Кулинарный блогер Вероника Белоцерковская стала первым человеком, на которого завели уголовное дело о распространении фейков об армии РФ. Имущество блогера арестовали в России.

В Басманном суде Москвы приняли решение об аресте недвижимости блогера. Белоцерковская сейчас находится за пределами России, поэтому повлиять на неё решили, лишив женщину недвижимости.

В середине мая российские правоохранители объявили в розыск блогера Веронику Белоцерковскую. Ей ставят в вину публикации, направленные против действий российской армии. Кулинар публично высказалась против спецоперации на Украине.

Ранее суд Москвы наложил арест на земельный участок с особняком журналиста Александра Невзорова* в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии. Журналист жаловался на то, что в России "арестовали" его лошадь и собаку.

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