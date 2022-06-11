Александр Невзоров* высказался об аресте своего имущества. Журналист объяснил, что ему больше всего жалко свою лошадь и собаку.
Невзоров саркастически отреагировал на то, что в России к нему применили имущественное наказание.
"О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно", — написал журналист.
Самого Невзорова в России уже заочно арестовали за дискредитацию российской армии, но так как представитель СМИ находится за рубежом, то пока на него решили воздействовать другими методами.
"Арестовали дом. Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много", — признал оппозиционер.
Невзоров признал, что ему жалко расставаться с нажитым имуществом.
"Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов", — объяснил журналист.
Ранее сообщалось, что участок журналиста на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге стоимостью восемь миллионов рублей с особняком и конюшнями теперь находится под арестом.
* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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