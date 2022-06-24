Мария Шукшина о хитрости либералов и русофобов: "Только расстрел"

Мария Шукшина уверена, что покаяние за "сталинские репрессии и жертвы" — это путь в никуда. Актриса отчитала либералов за нападки, от которых патриотам приходится отбиваться.

Шукшина высмеяла идею национального покаяния.

"Из нас делают и палачей, и жертв режима одновременно. Нам вменяется в вину. А какое развитие у виновных? Только расстрел. А? Каково? Ловко?" — поделилась своим мнением заслуженная артистка РФ.

Обладательница медали ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени предложила покаяться за убийство богопомазанника царя Николая II.

"А нам сегодня только и приходится, что отбиваться, защищаться от их идеи, не имея, что предложить. Такое положение дел — заведомо проигрышное, поскольку мы ничего не предлагаем, мы только отбиваемся", — сетует актриса.

Шукшина заверила, ей есть, что предложить в идейном плане. Она посоветовала посмотреть своё интервью с Юрием Пронько, где она подробно излагает свою концепцию.

Ранее Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла РФ. Актриса была впечатлена могуществом российских дипломатов.