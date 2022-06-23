Шукшина о свержении правительства Болгарии: "Значит можем, если захотим!"

Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла РФ. Актриса была впечатлена могуществом российских дипломатов.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что вотум недоверия его правительству — это происки посла России Элеоноры Митрофановой. Петко пообещал продолжить борьбу за страну и не дать завоевать болгарский народ.

Мария Шукшина высоко оценила деятельность российского посла на территории иностранного государства.

"Прям гордость берет за наших русских послов, что в Польше, что в Болгарии. Значит можем, если захотим!" — восхитилась актриса.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала премьеру Болгарии обвинить в своей отставке Бэтмена.