Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла РФ. Актриса была впечатлена могуществом российских дипломатов.
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что вотум недоверия его правительству — это происки посла России Элеоноры Митрофановой. Петко пообещал продолжить борьбу за страну и не дать завоевать болгарский народ.
Мария Шукшина высоко оценила деятельность российского посла на территории иностранного государства.
"Прям гордость берет за наших русских послов, что в Польше, что в Болгарии. Значит можем, если захотим!" — восхитилась актриса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала премьеру Болгарии обвинить в своей отставке Бэтмена.
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