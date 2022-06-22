Россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей за сорняки на участках

Владельцы участков из категории земель сельхозназначения могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей, если хотя бы пятая часть территории зарастёт сорняками. Об этом сообщает novostivolgograda. ru со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция Права" Егора Редина.

"За сорняки владельцу дачного участка могут выписать штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей", — приводит его слова издание.

Как отметил юрист, к сорным травам относятся бурьян, ромашка, одуванчики, чертополох и ряд других. Хозяин участка будет оштрафован, если этими растениями будет занято более 20% территории.

При этом Редин уточнил, что это касается использования земель сельскохозяйственного назначения, штрафные санкции не распространяются на владельцев участков для жилищного строительства или огородничества.