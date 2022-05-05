Россиянам напомнили о штрафах за одуванчики на полях

В России сельхозпроизводителей могут оштрафовать за неубранный с поля одуванчик или другой сорняк, однако обычным дачникам наказание за это не грозит. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал глава департамента проекта "Цифровые СНТ" Фёдор Мезенцев.

Он объяснил, что владельцы дачных участков вправе использовать землю в качестве обычного газона с одуванчиками и другими цветами. Однако на землях сельхозназначения появление сорняков свидетельствует об их заброшенности, так как поля должны обрабатываться аграриями, уточнил специалист.

"Информация о том, что за одуванчики на дачных участках штрафуют — абсолютный фейк. Одуванчик — это индикатор неиспользуемой земли. Если они появляются на полях для сельскохозяйственного производства — это признак того, что поле не обрабатывается. Здесь штраф может быть", — сказал Мезенцев.

При этом он добавил, что в Москве, Подмосковье и в ряде других регионов даже дачники могут подвергнуться наказанию за неубранные с участков борщевик и некоторые другие растения.